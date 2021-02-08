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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli “Bu sene, yağışlar istediğimiz seviyede değil”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli “Bu sene, yağışlar istediğimiz seviyede değil”

-Bakan karşılama

Rekor Tarım Meteoroloji Demirli Hükümet 

--Bakan Pakdemirli inceleme
--Bakan açıklama
--Detay

( AYDIN )- “İstanbul’daki barajlarda su seviyesi yüzde 40’larda” AYDIN

- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın ziyareti kapsamında barajlar bölgesinde yaptığı açıklamada, bu sene yağışların istenilen seviyede olmadığını, İstanbul’daki barajların doluluk seviyesinin son yağışlar ile birlikte yüzde 40’lara ulaştığını açıklarken, Türkiye ortalamasının da iyiye gittiğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ziyaretinin ardından, Çine Adnan Menderes Barajı ve Gökbel Barajı’nda incelemelerde bulundu. Önce Gökbel Barajı’nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, sonrasında Çine Adnan Menderes Barajı’na giderek, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki protokol ile teknik incelemelerde bulundu. “Yağışlar istediğimiz seviyede değil” AK Parti hükümetlerinin 275 olan baraj sayısına 600 baraj daha ekleme yaptığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “ Geçen sene bir meteorolojik kuraklık vardı. Ama meteorolojik kuraklığı tarımsal kuraklığa çevirmedik. Bu anlamda da geçen sene Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdık. Bu sene ise yağışlar istediğimiz seviyede değil, hala maalesef değil. Ama İstanbul özelinde söyleyecek olursak yüzde 19 seviyelerine kadar düşmüş barajlarımız vardı. Son yağışlarla yüzde 40’lara kadar çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi, beklentimiz var” diye konuştu.
“2035’ten sonra önemli bir kuraklık beklentisi var” Türkiye’nin kurak bir ülke olmaya aday bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Özellikle 2035’ten sonra önemli bir kuraklık beklentisi var. Yani bunu bütün meteoroloji mühendisleri, tüm dünyadaki bu genel kuraklık hesabını yapan herkesin söylediği bir şey. 2035 yılından sonra ciddi bir kuraklık yaşama riskimiz var. 2035 yılına kadar Türkiye çok önemli bir kapasiteye ulaşmıştır. Ama geride kalan hem sulama hem depolama tesislerini de tamamlamak durumundadır” dedi.
“Aydın'daki eksiklikler giderilecek” Aydın’daki tarımsal sulama alanındaki eksikliklerin giderileceğini de söyleyen Bakan Pakdemirli, “Aydın’ın GAP’ı olarak nitelendirebileceğimiz, Çine sulamaları özelinde hem Çine hem Gökbel Barajı bunlarla ilgili incelemelerde bulunduk. Bütün amacımız hem kullanım suyu hem içme ve tarımsal sulamada kullanılmak üzere, özellikle bu bölgede ki, bu bölge diğer bölgelere göre biraz daha kurak bir bölgedir. Buralarında tarımsal sulama açısından eksiklerimizin giderilmesi maksadıyla da Aydın ziyaretimiz kapsamında teknik incelememizi de yaptık” açıklamasında bulundu. (OD-
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