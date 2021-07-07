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- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt’te
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt’te

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt’te

Bakan Tunç’un valiliğe gelişinden görüntü,

Konferans 

-Bakan Tunç’un Şeref Defterini imzalamasından görüntü,
-Bakan Tunç’un çiftçilerle bir araya gelmesinden görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’te geldi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tunç ziyaret anısına valilik şeref defterini imzaladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, valilik konferans salonunda çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. (SD-AKK-Y)
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