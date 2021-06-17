Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Uşak tarımının sorunlarını yerinde inceledi

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( UŞAK ) UŞAK



- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen üretimin hiç durmadığını belirtti.

Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tarım, hayvancılık ve ormanlarla alakalı sorunları dinlemek, sorunların ne noktada olduğunu görmek amaçlı Uşak'a geldi. İlk olarak Vali Funda Kocabıyık’ı ziyarete gelen Özkaldı, burada Kocabıyık ile basına kapalı bir şekilde toplantı düzenledi.

Özkaldı’ya Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, tarım, orman, hayvancılık ve gıda sektörlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri eşlik etti.Uşak'a gelme amacının tarımcılığın, hayvancılığın dertlerini dinlemek olduğunu belirten bakan Akif Özkaldı, “Sene başında dünyamız pandemiyle tanıştı. Bundan maalesef ülkemiz de etkilendi. Tarım ve gıda olmak üzere bir çok sektörümüz de olumsuz yönde etkilendi ama hamdolsun dünyada bir çok ülkede olduğu gibi pandemiyle mücadelede iyi bir noktadayız. Başta tarım sektörü olmak üzere üretimimiz hiç durmadı. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, bakanlarımızın almış oldukları tedbirler sayesinde raflarımız boşalmadı. Bir çok ülkede gördük, aşırı izdiham, korku, ne olacak belirsizliği, bir panik havası çok şükür ülkemizde olmadı. Sorunlar olmadı mı, oldu. Bunları önleme adına devlet olarak, bakanlık olarak elimizden gelenleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özkaldı, konuşmasının ardından kente sorunları dinlemek amaçlı geldiğini belirtti.

Toplantının devamı basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

