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Tarım işçiliği için Sakarya’ya giden 13 sığınmacı minibüsün lastiği patlayınca yakalandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçiliği için Sakarya’ya giden 13 sığınmacı minibüsün lastiği patlayınca yakalandı

Tarım işçiliği için Sakarya’ya giden 13 sığınmacı minibüsün lastiği patlayınca yakalandı

- SIĞINMACILARIN JANDARMA KONTROLÜNDE GÖTÜRÜLMESİ

Sığınmacı Para Cezası Jandarma Akalan Sığınma 

-- SIĞINMACILARIN JANDARMA KOMUTANLIĞINA GELİŞİ

( BOLU ) -- TEM’de minibüsle seyahat eden 13 sığınmacı idari para cezası uygulandı BOLU

- Bolu’da TEM’de lastiği patlayan minibüste yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, belirlenen yer dışında seyahat ettikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişiye para cezası uyguladı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Sakarya’ya tarım işçiliği için giden Suriye uyruklu 13 kişiyi taşıyan minibüsün TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastiğin tamir edilmesi için minibüs yol kenarına çekildi. Tamirci bekleyen minibüsteki Suriye uyruklu kişilerin otoyola indiğini gören sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri minibüste bulunan yabancı uyruklu 13 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan incelemede Şanlıurfa’da kalmaları gereken şahısların tarım işçiliği için Sakarya’ya gittikleri belirlendi. Suriye uyruklu 13 kişi jandarma ekiplerinin kontrolünde minibüsle Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şahıslara belirlenen yer dışında seyahat etmek suçundan idari para cezası uygulandı. (FC-GY
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