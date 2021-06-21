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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 6 yaralı

Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 2’si ağır 6 yaralı

Olay yerinden fotoğraflar

İlk Müdahale Jandarma Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve jandarma ekiplerinden fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde, çapa yapılan tarlaya yıldırım düşmesi neticesinde 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çapalama işlemi yapan işçilerin olduğu bölgeye yıldırım düştü. Tarlada çapa yapmakta olan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yaralılar tarladan ambulanslara taşındı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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