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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım arazisine giren domuz sürüsü böyle görüntülendi

Tarım arazisine giren domuz sürüsü böyle görüntülendi

Domuz sürüsünün tarlaya girişi

Tarım Ormanlı Cep Telefonu Kaçış Tarım Arazisi 

-Tarlada yavrularla beraber gezmeleri
-Başkan Türkyılmaz'ın fark edişi
-Domuzların ormanlık alana geri kaçışı

( KIRIKKALE )- Buğday tarlasındaki domuzlar izlendiklerini anlayınca kaçtı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de, tarım arazisine giren bir grup domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hisarköy’de bulunan ormanlık alandaki domuzlar, buğday ekili tarlaya girdi. Beslenmek için akşam saatlerinde ormanlık alandan sürü halinde buğday ekili tarlaya gelen domuzlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İrili ufaklı yaklaşık 20 domuzun gezintisi, anbean kaydedildi. Doğa yürüyüşüne çıkan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından fark edilen domuzlar, izlendiklerini anlayınca yine sürü halinde ormanlık alana geri döndü. Bu anları kendi cep telefonu ile de kaydeden Türkyılmaz, "Pazar yürüyüşümüzde domuzlara denk geldik. En az 20 tane görüyorum yavrularla beraber. Lütfen doğamızdaki hayvanlara zarar vermeyelim" diye kayıt yaptı. Sıra halinde gezen ve aralarında yavruların da olduğu sürü, bir zaman sonra gözden kayboldu.
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