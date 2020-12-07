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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor

Tarım araçlarının giremediği alanlarda karasaban devreye giriyor

Karasabanla arazinin sürülmesi

Tarım Teknoloji Karabasan 

-Yakın ve uzaktan detaylar
-Bağ çubukları ile çiftçiler
-Çiftçi ile röportaj
-Karasaban ile tarla sürme detayı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde gelişen teknolojiye rağmen karabasan çiftçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor. Gelişen teknoloji ve insan gücüne ihtiyacın azalmasına rağmen karasaban, engebeli arazilerdeki kırsal kesimde çiftçilerin vazgeçilmez tarım aletleri arasında bulunuyor. Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler, ata-dede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor. Çiftçiler, engebeli bölgelerde öküzlerle geleneksel yöntemle arazilerini sürerken, bağ çubukları da budanıyor. Günde 2 dekar arazi sürdüklerini belirten çiftçi Ali Yastı, “Bağlarımız bu şekilde çok muazzam oluyor. Çokça öküz ile bağlarımızı sürüyoruz" dedi.
(HLL-
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