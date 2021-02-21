Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık ‘Avdalaz Kalesi’

-Kalenin içindeki bölümlerden görünt

-Bekir Yılmaz’ın kalenin içindeki yerleri anlatması

-Bekir Yılmaz röp.



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DORNE)- Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kale 5 kat ve çok sayıda odadan oluşuyor- Tarihin ilk apartmanlarından birisi olan Avdalaz Kalesi’ni görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor AFYON KARAHİSAR



- 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Frig Vadisi’nde tüf kayaya oyularak çok katlı ve çok odalı olarak yapılan ‘Avdalaz Kalesi’ mimari yapısı ile adeta tarihin ilk apartmanlarından birisi görünümünde. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kale İhlas Haber Ajansı



kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülenirken, eşsiz güzelliği ile kale görenleri mest ediyor. Afyonkarahisar-Eskişehir ve Kütahya sınırlarında bulunan tarihi ‘Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü kısmında kalan Avdalaz Kalesi özellikle bölgeye gelen yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Tüf kayaya oyularak çok katlı ve çok odalı olarak sarnıçlı bir kaya kütlesi şeklinde olan yapının yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Çok katlı ve çok odalı şekli ile adeta tarihin ilk apartmanlarından birisi görünümündeki Avdalaz Kalesi’nin Frigler döneminde kale olarak kullandığı da biliniyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yapıya merdivenler ile içerden çıkılıyor. Halk arasında her ne kadar 10 katlı olarak bilinse de yapı 5 kattan ve her katta çok sayıda oda dan oluşuyor. “Gezilip, görülmeye değer gerçekten önemli bir eser” Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada, kalenin halk arasında 10 katlı apartman olarak bilindiğini ifade etti.

Yılmaz, kalenin Frig, Roma, Bizans döneminde kullanıldığını kaydetti.

Kalenin bölgeye gelen özellikle yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anımsatan Yılmaz, “Gezilip, görülmeye değer gerçekten önemli bir eser. Turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi nedeni ile durgun olsa da günlük 200-250 arasında yerli ve yabancı turist geliyor. İnşallah köyümüzü daha fazla tanıtıp daha çok turist gelmesini sağlayacağız. Turistler Afyon’da böyle gizemli bir yeri görünce şaşırıyorlar. Bölge tarihi, doğası ve havası ile görülmeye değer bir yer” diye konuştu.





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