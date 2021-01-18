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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi Yarımada’nın üzerini kaplayan beyaz örtü mest etti

Tarihi Yarımada’nın üzerini kaplayan beyaz örtü mest etti

Tramvay detay

Tarihi Bina Kamera Kar Yağışı 

-Kar manzarası detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu İSTANBUL

- İstanbul’da sabah erken saatlerde şiddetli bir şekilde etkili olan kar yağışı Tarihi Yarımada’yı beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların üzerinde oluşan kartpostallık manzara drone kamerası ile görüntülendi. İstanbul’da sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altında kalan Tarihi Yarımada adeta beyaza büründü. Divan Yolu Caddesi üzerinden geçen tramvay hattını tercih edenler ise kar manzarası eşliğinde unutulmaz yolculuk yaşadı. Öte yandan tarihi binalar kar yağışının altında beyaz örtü ile kaplanarak kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. (EG-
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