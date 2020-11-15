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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

drone görüntüsü

-itfaiyenin müdahalesi
-yangından detaylar
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan tarihi cami havadan görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı. Alevler içerisinde kalan camiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan cami havadan görüntülendi.
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