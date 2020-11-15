Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

- Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan tarihi cami havadan görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı. Alevler içerisinde kalan camiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan cami havadan görüntülendi.
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