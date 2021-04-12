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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor

Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor

drone görüntüsü

Ali İl Ayetler Restorasyon Kamulaştırma Mimari 

-Oturakçı Pazarı ve Tuz hanından görüntü
-Odalardan ve meydandan görüntü
-Vali ile röp.
-Esnaflar ile röp.
-Tuz hanında restorasyona başlanıldığı güne ait görüntüler

( ADIYAMAN -DRONE)- Restorasyon ve yenileme çalışması tamamlanan Tuz Hanı'nı Vilayetler Hizmet Götürme Birliği işletecek- 15 yıl süren kamulaştırma sorununun sonunda mutlu sona ulaşıldı ADIYAMAN

- Tarihi Oturakçı Pazarı'nda bulunan 200 yıllık Tuz Hanı’nda restorasyon ve yenileme çalışması tamamlandı.Birçok tarihi zenginliğe sahip Adıyaman’ın ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacak olan tarihi Tuz Hanı yeni görüntüsü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Restorasyon ve ışıklandırma sonrasında Tuz Hanı'nın eski yıkık dökük halinden eser kalmadı. Tarihi Tuz Hanı, ihtişamlı yeni görüntüsü ile butik otel, kafe ve restoran olarak hizmeti verecek.Kamulaştırma ve açılan davalar nedeniyle 15 yıldan beri çözülemeyen restorasyon çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından başlatılan Tuz Hanı Restorasyon Projesi, 10 milyon 500 TL’ye mal oldu. 2019 yılında yapımına başlanılarak tamamlanan Tuz Hanı, Vilayetler Hizmet Götürme Birliği bünyesinde faaliyet gösterecek. Tuz Hanı içerisinde 73 kişinin konaklayabileceği 32 oda, restoran, kafe ve dış cephede 8 adet dükkan hizmet verecek.Tuz Hanı’nın Vilayetler Hizmet Götürme Birliği tarafından butik otel olarak hizmet vereceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, kafe ve restoranın halka açık olacağını vurguladı. Vali Çuhadar, “Yapımı tamamlanan Tuz Hanının Adıyaman turizmine hizmet etmesi birinci amacımızdır. Adıyaman turizmine butik otel şeklinde hizmet edecek. Kamu kurum ve kuruluşları orada misafirlerini ağırlayabilecekler. Yine vatandaşımız oranın kafesinden ve restoranından yararlanacak. Vatandaşımız da, misafirleri geldiğinde onların konaklayacağı bir şekilde imkan sunacağız. Tuz hanının tefrişat çalışmaları başladı, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Esnaflar da Tuz Hanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte Oturakçı Pazarı’nda bir canlılık yaşanacağını belirterek, hanın çok güzel bir mimariye sahip olduğunu ifade etti.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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