Tarihi tabyada şiir programı

-Davetlilerin gelmesi

-Murat Ertaş açıklama

-Şiirlerin okunması

-detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ŞEHİRDER ve Gençlik spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı işbirliğinde tarihi Şahap Paşa Tabyasında (kışla) şiir şöleni düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Murat Ertaş, Erzurum’da bilinen 40’ın üzerinde tabya olduğunu belirterek, “Erzurum vatanın doğudaki boğazı. 40 bilinen tabya var. 22 si ayakta. Şahap Paşa Tabyası. Aynı zamanda bir kışla olarak kullanılmış. Bu tabyada hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde askerimizin yaşadıklarını yeniden yaşamak gençlerimize bu duyguyu yaşatmak böyle bir etkinlik düzenledik. Özellikle vatan ve sevda şiirleri okuyacağız. Erzurum bir harp kenti olarak çok zengin bir şehir. Bu tabyaların müze olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağını göstermek için buradayız” dedi.

Tabyayı gezen davetliler daha sonra tabya içerisinde yapılan şiir etkinliğine katıldılar. Her yaş grubundan şair vatan şiirleri ile farklı bir etkinliğe imza attı.

