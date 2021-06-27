Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihi tabyada şiir programı

Tarihi tabyada şiir programı

Tarihi tabyadan detay

Kışla Asker 

-Davetlilerin gelmesi
-Murat Ertaş açıklama
-Şiirlerin okunması
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ŞEHİRDER ve Gençlik spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı işbirliğinde tarihi Şahap Paşa Tabyasında (kışla) şiir şöleni düzenlendi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Murat Ertaş, Erzurum’da bilinen 40’ın üzerinde tabya olduğunu belirterek, “Erzurum vatanın doğudaki boğazı. 40 bilinen tabya var. 22 si ayakta. Şahap Paşa Tabyası. Aynı zamanda bir kışla olarak kullanılmış. Bu tabyada hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde askerimizin yaşadıklarını yeniden yaşamak gençlerimize bu duyguyu yaşatmak böyle bir etkinlik düzenledik. Özellikle vatan ve sevda şiirleri okuyacağız. Erzurum bir harp kenti olarak çok zengin bir şehir. Bu tabyaların müze olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağını göstermek için buradayız” dedi.
Tabyayı gezen davetliler daha sonra tabya içerisinde yapılan şiir etkinliğine katıldılar. Her yaş grubundan şair vatan şiirleri ile farklı bir etkinliğe imza attı.
İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement