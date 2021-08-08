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Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Hafif ticari araçtan görüntü
-İtfaiyenin kurtarışından görüntü

( BURSA ) Bursa’da daha önce yaşanmamış olay!- Bursa’da garip olay : Hafif ticari araç ile tarihi Surlardan inmek istedi , duvar ile demir korkuluğa sıkıştı BURSA

- Bursa’da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı. Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Sur’larında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla hafif ticari araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis , ,itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (ABE-
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