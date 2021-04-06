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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi sur dipleri hayvanların otlama yeri oldu

Tarihi sur dipleri hayvanların otlama yeri oldu

Hayvanlardan görüntü

Restorasyon Bild Tarihi Surlar Hayvancılık Hayvan 

-Tarihi surlardan görüntü
-Hayvanları çeken vatandaşlardan görüntü
-Hayvanların surların dibinden otlatılmasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çoban Mehmet Ölük, hayvanlarını otlatacak yer bulamayınca 5 bin yıllık geçmişi olan tarihi Diyarbakır surlarının etrafında getirip otlattı. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Diyarbakır’da çoban Mehmet Ölük, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor. Ölük, 60 hayvanını otlatmak için yer bulamayınca restorasyonda olan 5 bin yıllık tarihi surların etrafındaki yeşillik olanda otlatmaya çıkarttı. Kuzu ve koyunları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Çoban Mehmet Ölük, Suriçi’nin tarihi bir yer olduğunu bildiğini, hayvanlarını otlatacak yer bulamadığını, bu nedenle koyunlarını sur etrafına getirdiğini söyledi.

Ölük, "Bölgede otlar var. Kentte bu kadar güzel bir yer yok, biz de hayvanları burada otlatıyoruz. Hayvanları tarihi yerden besliyoruz. Vatandaşlar görüyor, şaşırıyor, fotoğraf çekiyor" dedi.
(RK-YRT
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