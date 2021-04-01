Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı

Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı

- vatandaş cep telefonu gör

Ahşap Ev Yangın Yeri Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-- yangın yeri
-- itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-- küle dönen evin içinden görüntüler
-- detaylar

( MANİSA -ARŞİVLİ)- Çıkan yangında ahşap ev küle döndü MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı. 2013 yılında aynı tarihi sokak üzerinde meydana gelen yangında, 4 tarihi ev küle dönmüştü. Yangın, saat 04.30 sıralarında, Bey Mahallesi'ndeki tarihi evlerin bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Sevil'e ait tek katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını tarihi evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev, tamamen küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Tarihi sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadı Öte yandan, yangının meydana geldiği ve tarihi evlerin de bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak üzerinde, 2013 yılında çıkan yangında 4 tarihi ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede hızla büyüyüp, bitişiğindeki 3 eve daha sıçramış ve toplam 4 tarihi ev, yanarak küle dönüştü. Çıkan bu yangınla birlikte tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşamış oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement