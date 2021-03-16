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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi Şamran Kanalı’nda temizlik çalışması

Tarihi Şamran Kanalı’nda temizlik çalışması

bilgilendirmeden görüntü

Kanald Çevre Temizliği İpekyolu Farkındalık Trol 

-röportaj
-çalışmalar
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği kapsamında tarihi Şamran Kanalı’nda yaklaşık 2 ton çöp toplanarak, vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Kent temizliği ve estetiğine büyük önem veren belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçedeki cadde, mahalle ve sokaklarda rutin temizlik çalışmalarına devam ederken diğer yandan ise Akköprü, Kurubaş, Kirman ve Şamran gibi kanallarda çöp toplama çalışması yürütüyor. Tarihi kanaldan 2 top çöp toplandı Temizlik çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bu kez ilçe sınırlarında bulunan tarihi Şamran Kanalı’nda 25 personelle yaklaşık 2 ton çöp toplandı. Ayrıca müdürlük personeli farkındalık oluşturmak için kapı kapı dolaşarak “Derelerimiz ve Sahillerimiz Geleceğimizdir”, “Geleceğimize Sahip Çıkalım”, “Dereleri, Kanalları ve Sahilleri Temiz Tutalım”, “Van Gölü’nü Yaşatalım” ve “Van Gölü Mavi Kalsın” ibareli broşürler dağıtılarak civardaki iş yeri ve haneleri bilgilendirdi. “Bu kanal yıllar önce çok temiz ve berraktı” Çevre sakinleri, uzun yıllar önce Şamran Kanalı’ndan su içtiklerini, kanalın çok temiz ve berrak olduğunu, kanalda balıkların yaşadığını belirterek, herkesin bu kanallara sahip çıkması gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar, ayrıca İpekyolu Belediyesine yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bir hafta sürecek çalışma ile İpekyolu ilçe sınırlarındaki tüm dere ve sahillerin temizliğinin yapılması planlandığı belirtildi.
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