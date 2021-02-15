Tarihi Saat Kulesi’nde kar kartpostallık manzaralar oluşturdu



- Çorum’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Türkiye'nin geçen yıl en az yağış alan ili Çorum'da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı. Tarihi Saat Kulesinde kartpostallık manzaralar Kar yağıyla birlikte tarihi Saat Kulesinde kartpostallık manzaralar oluştu. Çorum Belediyesi kent merkezinde, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum-Samsun, Çorum Ankara karayollarında, İl Özel İdaresi ise köy yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yol güzergahında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. (MMY-BÖ)



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