-Kalenin kemerleri

-Kale çevresine atılan çöpler

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( İSTANBUL -DRONE)- Harabeye dönen Poyrazköy Kalesi havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasından Karadeniz’e açıldığı Beykoz’da bulunan, Cenevizliler dönemine ait tarihi Poyrazköy Kalesi harabeye döndü. Tarihi kaleyi ziyaret eden bazı ziyaretçilerin dikkatsizliği sonucu kalenin çevresi ve içinin çöp yuvasına dönmesi dikkat çekti. Harabeye dönen Poyrazköy Kalesi havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’nın, Karadeniz’e açıldığı Beykoz’da yer alan Poyraz Kalesi yılın her mevsiminde ziyaret edilebiliyor. Eşsiz boğaz manzarası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü panoramasıyla yıl boyunca yerli yabancı turistleri ağırlayan Poyrazköy Kalesi, şimdilerde harabeye döndü. Tarihi kalenin kemerlerinin zamana yenik düşerek yağışların etkisiyle yıkıldığı gözlemlendi. Tarihi kale, Cenevizliler tarafından Boğazın Karadeniz’e açıldığı noktada boğazın güvenliği için yapılmıştır. Poyrazköy kalesi tarih boyunca Cenevizlilerin dışında Bizans ve Osmanlılar’ında kontrolü altına girmiştir. Kalenin Bizans ve Osmanlı Devletinde de temel görevi Karadeniz’den girişte Boğaz’ın güvenliğini sağlamak olmuştur. Tarihi kale Osmanlı’nın hizmetine girdikten sonra Trabzon ve Rize’den Türkler getirilerek kale çevresine yerleştirilmiş ve bölgenin Türk yurdu haline getirilmesi sağlanmıştır. Öte yandan Tarihi Kalenin çevresinde insan faktörüyle oluşan kirlilik göze çarparken, meşrubat kutuları, cam şişeler ve plastik atıkların fazlalığı tarihi alanın hoyratça kullanıldığını gözler önüne seriyor.



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