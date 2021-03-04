Tarihi 'Paşa Mezarlığı'nı defineciler talan etti

-talan haldeki mezarlıklarda detaylar

-mahalle sakinlerin mezarlıkları anlatması

-Nevzat Köksal röportaj

-Sebahattin Çamur röportaj

-Prof. Dr. Rıza Karagöz röportaj

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( SAMSUN -ÖZEL-DRONE) SAMSUN



- Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 17. asra ait olduğu tahmin edilen ‘Paşa Mezarlığı’nı defineciler talan etti. Çarşamba Kurtahmetli Mahallesi’nde bulunan ‘Paşa Mezarlığı’, defineciler tarafından harabeye çevrildi. Araştırmalara göre, kökeni Osmanlı dönemlerine dayanan bir hanedanın ailesinin mezarlığının bulunduğu öğrenilen mezarlıkta eski döneme ait mezar taşları kırık ve yerlerinden sökülmüş halde duruyor. Mezarlıkta ise derin çukurlar bulunuyor. Mahalle sakinleri ise definecilerin gece geç saatlerde mezarlıkları kazdığını belirtti.

Tarihi yapısı zarar görmüş mezarlıklar ilgi bekliyor. Kurtahmetli Mahalle sakinlerinden Nevzat Köksal, "Mahallemizin en eski mezarı burasıdır. Mezarlığın bu durumda olmasının sebebi buraya çok defineciler geldi. Mezarlığımızı kötü hale getiren definecilerdir. Burada yatan kişilerin kendileri paşa. Buradan Trabzon'u idare etmiş kişilerdir" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Çamur ise "Burayı defineciler harabeye çevirdiler. Birçok mezar taşını da tarihi eser diye çalarak götürdüler. Mezarlıktan bazı mezarların kime ait olduğunu bilen yok. Çok eski bir tarihe sahip. Sadece bu mezarlık değil bizim bu mahallenin yerleşim yerinin tarihinin ne olduğunu bilen yok. Bazı kişiler gece geliyor, burayı kazıyor. Gecede fark eden birisi bunları taşlıyor. Kazı yapanlar da korkarak kaçıyorlar" diye konuştu.

"Paşa Mezarlığı, Haznedarzade ailesine ait" Kurtahmetli Mahallesi’ndeki mezarlıkta bulunan aileler hakkında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Karagöz tarafından kitap haline getirildiği de öğrenildi. Kitapta Karadeniz’de bir hanedan kurucusu olduğu söylenen Haznedarzade Süleyman Paşa’nın hayatı, Osmanlı döneminde üstlendiği görevlerinden bahsediliyor. Oradaki mezarlık ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Rıza Karagöz, "Kurtahmetli Mahallesi benim ilgi alanıma oradaki mezar dolayısıyla girmiş oldu. Paşa Mezarlığı diye bilinen bir mekandır. Karadeniz Bölgesi'nde Haznedarzade ailesi var. 1700 sonlarından 1740'lara kadar yöneticilik yapmış bir hanedan. Kurtahmetli Mahallesi'nde onların ailesinden birkaç yatanlar var. O vesileyle buraya Paşa Mezarlığı ismi verilmiş. Burada Haznedarzade ailesinin önemli bir ismi Süleyman Paşa'nın ailesinden yatanlar var" şeklinde konuştu.





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