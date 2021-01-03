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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihi Odunpazarı Evleri kısıtlamada boş kaldı

Tarihi Odunpazarı Evleri kısıtlamada boş kaldı

drone görüntüsü

Hafta Sonu Yabancı Turist Aktüel Hayvan Sokak Hayvanları 

-Odunpazarı sokaklarından aktüel görüntüler
-detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE) ESKİŞEHİR

- Hafta sonu kısıtlamasıyla boş kalan tarihi Odunpazarı Evleri drone ile havadan görüntülendi. Yeni yılın ilk hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte Eskişehir sessizliğe büründü. Boş kalan tarihi Odunpazarı Bölgesi havadan görüntülendi. Tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistleri cezbeden evler, eski günlerini mumla arıyor. İnsan kalabalığından arınan bölge, sadece sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Drone kamerasına yansıyan asırlık evler görünümleriyle tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
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