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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi Murat Köprüsüne “Süper Ay” akını

Tarihi Murat Köprüsüne “Süper Ay” akını

Ay’dan detay

Ölümsüz Gökyüzü Yansıma Irak 

- Ayın Murat Nehri’ne yansımasından detay
- Drone ile köprüden ve Ay ışığının nehre yansımasından detay
- Droneden detay
- Ay’dan yakın detay
- Vatandaşların tarihi köprüye gelmesi
- Vatandaşların ayı fotoğraflaması
- Genel ve yakın detaylar
- Vatandaş Volkan Gödek Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta vatandaşlar seyrine doyulmaz “Süper Ay’ı” fotoğraflayabilmek için Tarihi Murat Köprüsüne akın etti. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü “Süper Ay” gökyüzündeki görsel şöleniyle görenleri kendine hayran bıraktı. Bu anı fotoğraflamak ve kayda almak isteyen çok sayıda kişi, Tarihi Murat Köprüsüne gelerek anın tadını yaşadı. Nehre yansıyan eşsiz “Süper Ay” manzarasını fotoğraflayan vatandaşlar, doyumsuz manzara seyri yaşadı. Ay tutulmasını fotoğraflayabilmek için Tarihi Murat Köprüsüne geldiğini ifade eden vatandaşlardan Volkan Gödek, nehirde çok güzel bir manzara yaşandığını söyledi.

Böyle bir fırsatın uzun yıllar ele geçmeyeceğini kaydeden Gödek, “Hava çok güzel ve Ay’ı görüntülemek istedik. Takribi 4-5 yılda olan bu olayı tekrar ölümsüzleştirmek istedik. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Güzel bir gün.” dedi.
(UU-)
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