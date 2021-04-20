Tarihi meşeler baharın müjdecisi oldu

-Ören meydanı

-Örende deniz görüntüsü

-Açılan iş yerleri

-Detay görüntüler

-Mehmet Aydalga ile röp.

-Mehmet Yılıancıoğlu ile röp.



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, baharın gelmesiyle birlikte Ören mahallesinde bulunan tescilli tarihi meşeler yapraklanırken, bölge için ilkbaharın müjdecisi oldu. Ören’de, esnaflar sezon hazırlığına başlarken, yöreye bol turist beklediklerini söylediler. Burhaniye’nin turistik Ören mahallesinde bulunan bin 620 adet tescilli meşe ağacı bu günlerde yapraklanmaya başlarken, sahile güzellik verdi. Ören Mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak tescillenip koruma altına alınan meşe ağaçlarının yapraklanması Ören’e gelen ziyaretçileri de artırdı. Yapraklanan meşe ağaçları yeşilin değişik tonlarını meydan getirirken, oluşan manzara hayran bıraktı. Yapraklanan meşe ağaçlarının güzel duygular oluşturduğunu anlatan memur emeklisi Mehmet Aydalga, “ Burada tescillenmiş bin 600’den fazla meşe ağacı var. Bunlar yaprak açmaya başladı.

Bu muhteşem güzellik ister istemez insanda güzel duygular oluşturuyor. Ben de bu konuda şiir yazdım” dedi.

Ören de esnaflık yapan Mehmet Yılancıoğlu da,” Ben 20 yıldır Ören de esnaflık yapıyorum. Burada gözümüz gibi baktığımız meşe ağaçları yeşillenmeye başladı.

İnşallah, Ören’de turist dolu tatilci dolu bir sezon yaşarız Ören Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden biridir. Meşe ağaçları da buraya güzellik katıyor. Ören’imizi seviyorum. İnşallah çok turist gelir” dedi.

(FT-EME)



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