-Buğday hatun mezarı ve minaresi

-Yıkılan evler

-Kapılarda ev sahiplerin isimleri

-Harabeye dönen evler

-Yıkılan nakışlı evler

-Necat Kevser röp

-Muhammed Dağıstanlı röp

-Yahya Şemsettin röp



( KERKÜK ) - Tarihi Kerkük Kalesi yıkılmanın eşiğinde- Kerküklüler kaderine terk edilen kalenin restore edilmesini istiyor KERKÜK



- Irak'ta bakımsızlık nedeniyle yıkılması tehlikesi bulunan Kerkük Kalesi, restore edilmeyi bekliyor. Irak'ta Kerkük kentinin simgesi olan Tarihi Kerkük Kalesi yıkılmayla karşı karşıya. Kent merkezinde yer alan ve en eski yerlerden biri olarak kabul edilen tarihi kalenin içindeki eserler yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kalenin bir kısmı 1980 yıllarında Saddam rejimi tarafından yıkılırken, aileler zorla göç ettirilmişti. Bugünlerde ise tarihi kale doğa olayları ile tam anlamıyla yıkılmanın eşiğine geldi. Peygamberlerin kabrine de ev sahipliği yapan ve Irak Türklerinin ilk yerleşim yeri olan kaleye sahip çıkılmasını isteyen Kerküklüler, restorasyon yapılması için yetkililere seslendi. "Kalenin zengin tarihi mirası kendi haline bırakıldı" Kerkük Kalesinin kentin simgesi olduğunu belirten Türkmeneli Gazetesi başyazarı Necat Kevser, "Kalenin milattan önceye dayanan bir tarihi var. Kerkük'ün sembolü olan kale yıllar boyunca kendi halinde kaldı. Ne yazık ki kalenin zengin tarihi mirası kendi haline bırakıldı. Her kış mevsiminde bu güzelim tarihi eserlerimiz yok olup tarihe gömülmektedir" diyerek kalenin yıkılma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. "Onlarca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan kaleye UNESCO tarafından önem verilsin" Kevser, "Irak hükümeti ve Kerkük yerel yönetiminden bu tarihi mekanda restorasyon yapılmasına önem verilmesini istiyoruz. Çünkü memleketin tarihi geçmişinin göstergesidir. Bilirsiniz ki Kerkük Kalesine UNESCO tarafından da önem verilmedi" diye konuştu.

"Buradan UNESCO'ya sesleniyoruz. Uzun geçmişe sahip ve onlarca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan kaleye UNESCO tarafından önem verilsin. Bir tarihi eser olarak kabul edilsin. Aynı zamanda kendi haline terk edilmesin, restore yapılsın ki mirasımız kaybolmasın, tarihe gömülmesin" ifadelerini kullandı. Kalede her şeyden peygamberlerin de mezarının bulunduğunu belirten Kevser, "Bugün bakıyoruz ki kendi haline bırakılıp yıkık bir şekilde terk edildi" diyerek kalenin içindeki evlerin, camilerin ve mezarların teker teker yok olmaya doğru gittiğini vurguladı. "İnanıyorum ki TİKA yeni projelerinde kaledeki tarihi evleri de yeniden restore edecek" Kerkük gazeteciler sendikası sorumlusu Muhammed Dağıstanlı da kalenin kentin en önemli yapılarından olduğu ifade ederek, "Maalesef bu tarihi kale bugünlerde büyük ihmal ve terk edilmiş haldedir. İçindeki tarihi evler ve eserler doğal olayları sonucu ve büyük ihmal nedeniyle yıkılmaktadır. Kerkük kalesinde yıkılan tarihi evler Kerküklüler için büyük kayıptır. Kale, Kerkük yerel yönetimi ile uluslararası örgütler, UNESCO tarafından restore edilmelidir" şeklinde konuştu.

Dağıstanlı, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kerkük'te kusursuz tarihi yerleri, özellikle kapalı Kayseri çarşısını restore etti. Sanırım TİKA Kerkük'te yeni projeler başlatacak. İnanıyorum ki TİKA yeni projelerinde kaledeki tarihi evleri de yeniden restore edecek" dedi.

Kerkük sakini Yahya Şemsettin Kaleli ise, "Tarihi kalede yakında yeni proje yapılmazsa ya da tarihi evler tamir edilmezse, müzeye çevrilmezse 5-10 yıl sonra tamamen yok olur. Kerkük kalesini en güzel haline getirebilecek bir kurum varsa oda TİKA'dır. Her yerini ve eski evleri müzeye çevirmeyi, eserlerin bakımını en dürüst şekilde yalnızca TİKA yapabilir" diye konuştu.





