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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihi kent beyaz gelinliğini giydi

Tarihi kent beyaz gelinliğini giydi

-Beyaza bürünen kenet meydanı detay

Tarihi Bina Kaldırımlar Yağan Kar Yağışı 

--çalışma yapan belediye ekipleri detay
--tarihi binalar detay
--trafik detay
--vatandaş röp.

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı ile tarihi kent beyaza büründü SİVAS

- Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı ile tarihi kent beyaza büründü. Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karın yağışını fırsat bilip bol bol fotoğraf çekindi. Kar yağışıyla birlikte trafikte aksamalar da yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarına başlayarak olumsuz durumlara mahal vermemek için yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Beyaz gelinliğini giyen Sivas’ta eşsiz manzaralar oluştu. Öte yandan vatandaşlar, kuraklıktan sonra yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söylediler.
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