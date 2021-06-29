Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı 1 Temmuz'da ziyarete açılıyor

-Kapalıçarşı çatısından görüntü

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-Drone görüntüleri



( İSTANBUL )- Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısının son hali drone ile havadan görüntülendi. İSTANBUL



- Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz itibariyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılıyor. Çatının son hali drone ile havadan görüntülendi. 560 yıllık tarihi ile İstanbul’un en gözde tarihi yapıları arasında bulunan Kapalıçarşı’nın çatısı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz itibariyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Belirli kurallar çerçevesinde ziyarete açılacak olan çatıya gelen turistler eşsiz manzaranın tadını çıkaracak. Tarihi çatının ziyarete açılmasıyla ilgili konuşan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “1 Temmuz itibariyle Kapalıçarşı'mızın çatısı yerli ve yabancı turizm için turistlerin ziyaretine açılacak. Bu turizm acentaları vasıtasıyla yapılıyor. Kapalıçarşı'mızda çatı restorasyonumuz zaten tamamlanmıştı. Ve Kapalıçarşı’nın o nahoş görüntüleri ortadan kalktı. Tüm ziyaretçiler güvenli ve sigortalı bir şekilde buradan iki kişinin yürüyüp geçebileceği şekilde Kapalıçarşı’nın çatısına çıkarak hem burayı ziyaret edip hem de fotoğraf çekebilecekler. Ziyaret edebilecekler. Çünkü burası 560 yıllık bir yer. Dünyada benzerlerinin olmadığı bir müze. Fakat burası sadece alışveriş değil kültür ve sanat , turizm, tarih için bir yaşam merkezi. Dolayısıyla bunu da istifadeye sunuyoruz ve paylaşmak istiyoruz” dedi.

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Kurtulmuş,” Burada çok ciddi bir çalışma yapıldı. Kapalıçarşı’nın çatısında James Bond’un bir filmi vardı. Tam bu yol üzerinde, burada 2012 nisanında James Bond motosikletiyle buradan geçti. O sırada devrildi ve kiremitler zarar gördü. Çok nahoş bir durum oldu ve bunun akabinde Valilik Anıtlar Kurulu marifetiyle Türk Kültür ve Tabiat Tarih Varlıklarını Koruma Kurulu marifetiyle Fatih Belediyesi ve biz Kapalıçarşı Yönetim Kurulu işbirliği yaparak bu çatıyı tamamen restore ettik. 2016’da başladı ve 2018’de bitti. 800 bin kiremit kullanıldı. 630 gün boyunca yüz kişi çalıştı. 8 kat yalıtım oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da geldi ziyaret etti ve güzel olmuş dedi.

Yapılan çalışmalarla Kapalıçarşı’nın çatısı tamamlandı restorasyon olarak. Bizim iki tane misyonumuz var. Gelecek nesillere 560 yıllık Kapalıçarşı'mızı sağlıklı bir şekilde bırakmak ve buranın dünya turizm tanıtımında elçilik etmek diye konuştu ” diye konuştu.

1 Temmuz itibariyle yerli ve yabancı turistleri beklediklerini söyleyen Kurtulmuş, “Turistlerimiz gelip burada güvenli bir şekilde yollarda yürüyebilecekler. Burada resimler çekecekler. Burada zaten turizm acentaları çalışıyordu. Bir senelik bir ara verildi pandemi döneminde. Zaten biz burayı bu restorasyondan sonra adım adım turizme açmıştık. Fakat 1 Temmuz itibariyle tekrar yeni bir açılış yapıyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz. Biz burayı açtıktan sonra turistlerimiz ne zaman isterlerse gelebilirler. Bizimle görüşmeleri halinde burayı gezdirebiliriz. Rehberler vasıtasıyla da bu imkanlar tanınacak. Bu zaten daha evvel de yaptığımız bir şeydi. İnşallah biz herkesi yönetim kurulumuz adına Kapalıçarşı’nın çatısını gezmeye, görmeye, ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

(GK-RU

