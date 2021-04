Tarihi kaleden her cuma süt akıyor

--KALEDEN DETAYLAR

--VATANDAŞLARIN SÜT RENGİNDEKİ SIVIYI İNCELEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--HASAN BELLİ RÖPORTAJ



( BURSA - ÖZEL- DRONE)- En kurak günlerde bile süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor BURSA



- Bursa'da bulunan tarihi kalenin surlarından yüz yıllardır süt akıyor. Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyündeki Süt Kalesi'nden her cuma günü hava çok kurak olsa bile süt akıyor. Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlıyor. Tarihi kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediliyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor. Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.





loading...