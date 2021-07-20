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Tarihi Kale Cami’de bayram namazı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi Kale Cami’de bayram namazı

Tarihi Kale Cami’de bayram namazı

- Namaz kılanlardan detay

Atmosfer Bayram Mesajı Camii Bayram Namazı Gurbetçi 

--Camiden detay
--Namaz kılanlardan bayram mesajı röp

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta, Osmanlı yapımı Kale Cami’de Kurban Bayramı namazı kılındı. Sivas Kaleci Cami’nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Kent meydanındaki tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek safa girdi. Almanya’dan gelen gurbetçi Adem Mermer, namaz sonrası yaptığı açıklamasında, “Bütün insanlarımızın bayramları mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperim. Allah hepimizin kurbanını hayırlı eylesin” dedi.

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