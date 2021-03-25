-Drone görüntüsü arkeo park alanında taşınan eserlerden detay

-Drone görüntüsü arkeo park alanından detay

-Drone görüntüsü koç cami detay

-Drone görüntüsü Veysel Eroğlu barajından detay

-İmama Abdullah Türbesinden detay

-Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk röportaj

-Hasankeyf gelen turistlerden detay

-Turistlerin hatıra fotoğraf çekmelerinden detay

-Vatandaşların Zeynel bey türbesinde ziyaretlerinden detay

-Drone Görüntüsü taşınan eserlerden Zeynel Bey türbesinden detay

-Genel Detaylar



( BATMAN -ÖZEL-DRONE) BATMAN



- Batman’ın yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle turist çekmeye başladı.

Havaların ısınması ile birlikte ilçede iş yeri bulunan esnaf kepenk açarken, yerli ve yabancı turistler de ilçeye geldi. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, yasakların hafifletilmesinin ardından vatandaşları tarihi ilçeye davet etti. Kaymakam Öztürk, "Sezonun açılması ve ülkemizdeki yasakların da bir nevi hafiflemesi ile birlikte, 12 bin yılık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrimize de ciddi hareketlenmeler başladı.

Geçen hafta sonu itibariyle de özelikle Zeynel Bey Türbesi, liman bölgesi ve yeme içme tesislerin olduğu yerlerde bu yoğunluğu izlemiş olduk. Daha başlangıç olarak görüyoruz. Hasankeyf her gün daha da ileri noktaya gelecektir. Geçen yıldan bu yıla baktığımız zaman gözle görünür bir ilerleme var, hayata geçecek olan projelerle birlikte özelikle Şahap Vadisinin kale bölgesinin yeniden ele alınması, oradaki kazı ve restorasyon faaliyetlerinin başlanması, büyük sarayın restorasyona başlanması, yine aynı şekilde müzemizin açılması, tekne turların başlaması ve en önemlisi su altında kalan tarihi eserlerin taşınmış olduğu yeni alanın çevre düzenlenmesi tamamlanması ile birlikte Hasankeyf'in değişimi ve dönüşümü müthiş olacak. Ben bu vesile ile herkesi 12 bin yıllık tarihi ilçemizi görmeye davet ediyorum" dedi.





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