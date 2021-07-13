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Tarihi Harput Mahallesinde Atlı Jandarma Timlerine yoğun ilgi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi Harput Mahallesinde Atlı Jandarma Timlerine yoğun ilgi

Tarihi Harput Mahallesinde Atlı Jandarma Timlerine yoğun ilgi

-jandarma atlı timlerinden detay

Atmosfer Jandarma Sayılar Medeniyetler Ziyaretçiler 

--timlerin sokaklarda gezmesi
--vatandaşların sevmesi ve fotoğraf çekinmesi
--vatandaşlar röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın turizminde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde görev yapan Atlı Jandarma Timleri, vatandaşlar tarafında büyük ilgi görüyor. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan, medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan mahalle, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından da 7-24 aralıksız korunuyor. Ekipleri yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nca (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, tarihi mahallede göreve başladı.
Devriye atan Atlı Jandarma Timleri hem Harput’un güvenliğini sağlıyor hem de ziyaretçileri karşılayarak farklı bir atmosfer oluşturuyor. Atlı Jandarma Timlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlarda hem atları seviyor hem de fotoğraf çekiniyor. Jandarmaların mükemmel olduklarını dile getiren Ayfer Vural, “İnsanlara hoşgörü ile yaklaşıyorlar. Vatandaşlar resim çekiyorlar. Turistik bir bölgedeyiz. Atlarımızın ve jandarmamızın böyle bir hizmet vermesi çok güzel. Asayiş konusunda yardımcı oluyorlar. Halkımızın da hoşgörü ile yaklaşması çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Biz jandarmamıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Atları görünce mutlu olduğunu aktaran Erhan Arpacı, “Gerçekten çok güzel bir duygu. Girilmeyen sokaklara giriliyor. Arabaların girmediği yerlere atlar giriyor. İnşallah sayıları daha da artar. Daha güzel olur” diye konuştu.
(CK-
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