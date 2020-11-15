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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tarihi Güvercinada’nın doğal çiçekleri açmaya başladı

Tarihi Güvercinada’nın doğal çiçekleri açmaya başladı

Güvercinada'da açan çiçeklerden görüntü

Yabancı Turist Kurbağa 

-Güvercinadadan görüntü
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvencinada Kalesi'nin doğal bitki türlerinden olan nergisler çiçek açmaya başladı.
Latince adı 'Sternbergia Lutea' olan sarı renkli nergislerin çiçek açması doğa severler arasında heyecanla karşılandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, tarihi Güvencinada Kalesi'nin doğal bitki türleri arasında yer alan sarı renkli nergisler çiçek açtı. Yerli halk arasında 'karanergis', 'kurbağa' ve 'göç göç çiçeği' olarak da bilinen nergislerin çiçek açması doğaseverleri sevindirdi. Nergis çiçeklerine Kuşadası'nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Daha çok Güvercinada Kalesi'nin içi ile dış surlarında açan çiçek kayıt altına alındığı için botanik bilimi açısından da önemli bir yere sahip. Sarı renkli nergislerin Kuşadası Belediyesi tarafından korunmaya alındığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçmiş yıllarda Kuşadası'nın birçok yerinde görülen bu bitki, hızlı bir şekilde artan göç, çoğalan nüfus ve bunun sonucunda artan konut ihtiyacıyla birlikte yoğun yapılaşmaların içinde diğer bitkiler gibi doğal yaşam alanlarını kaybetmişti. Kuşadası Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'nin içinde bir koruma alanı oluşturdu. Artık bu bitki türü neslini sürdürebilecek" dedi.

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