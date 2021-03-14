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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihi gramofonlar antikacıların baş köşesini süslüyor

Tarihi gramofonlar antikacıların baş köşesini süslüyor

Gramafonun çalıştırılması ve detay görüntüler

Yarış Teknoloji Şarkıcı Irak 

-Hanifi Özaslan ile röportaj
-Antika dükkanı içerisinden görüntüler

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Bir dönemin vazgeçilmezi olan ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte antika olarak değerlendirilen gramofonlar, günümüzde antikacıların gözdesi olmaya devam ediyor. Görüntüsü ve müziğiyle insanı geçmişe götüren gramofonlar, antikacılarda meraklılarını bekliyor. İlk çıktığı dönemlerde zengin ailelerin salonlarını süsleyen gramofonlar, sonraki dönemlerde yaygınlaşarak, yakın tarihin eğlence anlayışını temsil etmeye başladı.
Hızla gelişen teknolojiyle gramofonlar yerini radyo, teyp gibi müzik aletlerine bıraktı. Günümüz teknolojik cihazların çıkmasıyla antika değeri kazanan gramofonlar, günümüzde ise antikacıların dükkanlarını süslüyor. Antikacıların gözdesi olan yüz yıllık gramofonlar, meraklılarını ve antika sevenleri bekliyor. “Şimdilerde gösteriş olarak evlerin bir köşesinde kullanılıyor” 20 yıldır antikacılık mesleğiyle uğraşan Hanifi Özaslan, gramofonların son zamanlarda gösteriş amaçlı evlerde ve işyerlerinde bulundurulduğunu ifade ederek, “Bende şu anda 2 tane gramofon var. Yüzyıl önce yapılmış antika gramofonlar. Gramofonlar genellikle Avrupa ülkelerine ait yapımlardır. Yüzyıl önce ülkeler gramofon yarışına girmişler. Almanya, Rusya, Amerika gibi dünyanın her yerinden gramofon yapımı olmuştur. Gramofonlar şu anda artık antika olarak değer görüyor. Sağlam kalan gramafonları, bazı kişiler evlerinde ve işyerlerinde korumuşlar. Şimdilerde gösteriş olarak evlerin bir köşesinde kullanılıyor” dedi.
“Gramofondan gelen müziği duyan insanlar etkileniyorlar” Gaziantep’te yaşayan 54 yaşındaki Hanifi Özaslan, gramofon kullanımın son günlerde moda olduğunu söyleyerek, “Bu taş plaklarda sadece iğnenin verdiği sesle müzik çıkıyor ortaya. O dönemin en önemli buluşu ve teknolojisi. Sanatçının doğal sesini duyuyorsun. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bir şarkıcının şarkısı 40 tane aşamadan geçiyor. Ancak eskiden sadece şarkıcının doğal sesi duyuluyordu. Gramofondan gelen müziği duyan insanlar etkileniyorlar. Gramofon bütün insanları etkiliyor. Bu gramofonların hastası çok var. Evlerinde ve işyerlerinde gösteriş amaçlı kullanıyorlar. Bazıları da gramofonu çalıştırarak, müzik dinliyor. Şu anda da moda olarak görülüyor” diye konuştu.

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