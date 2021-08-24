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Tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

Tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

Yüzlerce gıda ürününe el konuldu

Alışveriş Market Son Kullanma Tarihi Zabıta Trol 

-Tarihi geçmiş gıda ürünlerinden detaylar
-Zabıta ekiplerinin denetimi
-El konulan ürünlerden detay görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Yüzlerce gıda ürününe el konuldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da vatandaşların sağlığı için kent genelinde denetimlerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürününe el koydu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Tüketici Hakları Birimi” kent genelinde marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçen ürün tespit eden ekipler, imha etmek üzere ürünlere el koydu. Son kullanma tarihini gizlemeye çalıştılar Kent genelinde birçok markette denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular. Yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürünün üzerine hediye ürün gibi etiket yapıştırılarak tarih kısmının kapatıldığını fark eden ekipler, o ürünlere el koyarak işletme sahibine cezai işlem uyguladı. Son kullanma tarihi geçen ürünler içerisinde bulunan peynir, çikolata, sucuk, süt, bal ve daha birçok ürün, imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini, tarihi geçen ürünlerle karşılaştıklarında durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi. (BB-SD-
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