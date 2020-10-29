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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi fotoğraf makinelerine gözü gibi bakıyor

Tarihi fotoğraf makinelerine gözü gibi bakıyor

Fotoğraf makinelerinden ve kameralardan detay

Kamera 

-Muammer Öğüt ile röp.
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Fotoğraf makinesi tutkununun dev koleksiyonu- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki heykeltıraş Muammer Öğüt, özenle topladığı tarihi fotoğraf makinesi ve kameralarına gözü gibi bakıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki heykeltıraş Muammer Öğüt, özenle topladığı tarihi fotoğraf makinesi ve kameralarına gözü gibi bakıyor.Uzun yıllar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Muammer Öğüt'ün tarihi değere sahip 400’e yakın fotoğraf makinesi ve video kamerası bulunuyor. En eskisi 1800’lü yıllara ait tamamı analog makinelerden oluşan koleksiyonunu merak sayesinde topladığını belirten Öğüt, “Amerika’da yaşadığım yıllarda bir avukat arkadaşımın bürosunda 15’e yakın tarihi fotoğraf makinesi gördüm. Çok dikkatimi çekti ve ben de zamanla video ve fotoğraf makinelerini toplamaya başladım. En eskisi 1800’lü yılların sonuna en yenisi 40 yıllık olan büyük bir koleksiyon oluştu. Elimde dijital makine hiç yok. Tamamı analog makinelerden oluşuyor. Topladığım hemen hemen bütün makineler sağlam durumda” dedi.

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