Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi eseri jandarma ekiplerine satarken suçüstü yakalandılar

Tarihi eseri jandarma ekiplerine satarken suçüstü yakalandılar

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar

Jandarma Akalan 

-Şahısların etkisiz hale getirilmesi
-Yakalanan tarihi eserler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da ellerindeki tarihi eseri satıcı kılığına giren jandarma ekiplerine satmaya çalışan 5 kişi suç üstü yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını 250 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Devegeçidi mevkiinde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet tablo, 1 adet kama ve 22 adet sikke olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. (AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı