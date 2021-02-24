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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş

Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş

ele geçirilenler

( BURSA ) -- Jandarmanın bastığı ev kaçak tarihi eser deposu çıktı BURSA

Uzunlu Jandarma Esenli Tarihi Eser Kaçakçılığı İstihbarat 


- Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişinin evine jandarma tarafından yapılan baskında çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi'nde Ş.Y. isimli kişinin evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğu, satmaya çalıştığına dair ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte Ş.Y. isimli kişinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda, 1 adet gemi figürlü tablo, 1adet Mısır dönemi figürleri bulunan tablo, 1 adet 23 cm uzunluğunda üzeri işlemeli metal mürekkeplik, 1 adet toprak küp, 2 adet çakmaklı tabanca, 1 adet Arap alfabesi ile yazılı ciltli kitap, 1 adet 24 cm boyunda üzerinde haç figürü bulunan anahtar, 15 adet bronz renkli madalya, 1 adet metal kap, 304 adet madeni para, 1 adet toprak testi, 1 adet gümüş renkli desenli tepsi, 1 adet bakır renkli desenli tepsi, 1 adet metal ibrik, 1 adet vazo benzeri metal malzeme, 1 adet bakır renkli kazan, 1 adet taştan yapılma ezme havanı, 1 adet terazi, 1 adet balta, 1 adet üzeri yazılı şamdan, üzeri yazılı tabak ve sürahiler ele geçirildi. S.Y. gözaltına alınırken evde ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler müze müdürlüğüne teslim edildi. Tarihî eser niteliği taşıyan malzemelerin maddi değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. (UGR-
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