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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılarına geçit yok

Tarihi eser kaçakçılarına geçit yok

Operasyondan genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Kaçak İslam Arkeoloji Gözaltı Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Tarihi eser kaçakçılarına İzmir ve Manisa’da yapılan operasyonlarda Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Klasik, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce sikke ve arkeolojik eser ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler İzmir ve Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı bilgisi üzerine düğmeye bastı. İzmir’in Karabağlar ilçesi ve Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki adres ve şüpheli araca operasyon düzenleyen ekipler; Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Klasik, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 7 bin 906 adet sikke ile bin 73 adet arkeolojik eser ele geçirdi. Toplamda 8 bin 979 adet tarihi esere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan L.Ö., H.D. ve S.D. isimli şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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