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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Operasyondan detay

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Akalan 


- Tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, B.S.E., B.L. ve H.Y. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beypazarı Akşamoldu Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda B.S.E., B.L. ve H.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen, 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi. Tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Yakalanan B.S.E., B.L. ve H.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. (ÖMR-ÖZ-Y)
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