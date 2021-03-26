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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser dolu eve operasyon

Tarihi eser dolu eve operasyon

Yakalanan tarihi eser görüntüsü

Jandarma Akalan 

-Ekipman ve arama cihazı görüntüsü

( KASTAMONU )- Tarihi heykel, kılıç ve sikkelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.Tosya ilçesi Sapaca köyünde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi.
F.İ. adlı şahsın evinde yapılan aramada tarihi olduğu belirlenen 1 adet heykel, 9 adet sikke, 1 adet kolye, 81 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 10 adet tabanca fişeği ve tarihi eser kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.İ. isimli şahıs, işlemleri sonrasında adlı makamlara sevk edildi.
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