Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihi derede erkek cesedi bulundu

Tarihi derede erkek cesedi bulundu

dereden detay

Olay Yeri İnceleme Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cesetten detay
-olay yeri inceleme ekipleri detay
-olay yerinden detay
-cesedin cenaze aracına taşınması
-detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tarihi yapıya sahip derenin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nden geçen tarihi Karakoyun Deresi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarihi Hızmalı Köprüsü'nün üzerinden geçen bir vatandaş, köprünün altından geçen derede bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın hareket etmemesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, maskesi halen yüzünde olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Yapılan araştırmada cesedin Ahmet Akdeniz isimli gence ait olduğu öğrenildi. Dün gece evden ayrılan 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz’in bir daha eve dönmediği, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı