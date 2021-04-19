Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi çeşme önce definecilerin sonra hafriyat kamyonunun kurbanı oldu

Tarihi çeşme önce definecilerin sonra hafriyat kamyonunun kurbanı oldu

ÇEŞMEDEN DETAY

Yabancı Turist Uttu Hafriyat Kamyonu Zabıta Saldırı 

-VATANDAŞLARLA RÖPORTAJ

( BURSA )- 1500 yıllık Bizans dönemine ait çeşme ilgi bekliyor BURSA

- Bursa’nın UNESCO’ya aday ilçesi İznik’te 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı daha sonra ise bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.Her köşesi tarihi anıt dolu ilçenin Göllüce köyünde geç dönem Bizans dönemine ait çeşme zamana karşı direniyor. Kerpiç bir evin dış duvarında bulunan Bizans dönemine ait çeşmeden bugün su akmasa da köye gelen yerli ve yabancı turistlerin hayli ilgisini çekiyor. Üzerinde Roma yazıtı ve önemli kabartmalar bulunan çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı. Sonra ise inşaatta çalışan bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu kırılmalar oluştu.Göllüce Mahalle Muhtarı Osman Bayer yaptığı açıklamada, "Tarihi Bizans çeşmesinde elim bir kaza sonrası hasar oluştu. Hafriyat kamyonu vurdu. Zaten daha önce definecilerin hedefi halindeydi. Çeşmemizi eski günlerde ki gibi görmek istiyoruz” dedi.
İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri de çeşmede incelemede bulundu. İznik Belediyesi zabıta ekipleri ise tutanak tuttu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement