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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi çarşıda 'HES' kodu uygulaması

Tarihi çarşıda 'HES' kodu uygulaması

TARİHİ ÇARŞIDA HES KODU UYGULAMASI DENETİM GÖRÜNTÜSÜ

Sayılar Kalaba Alabalık Zabıta Kışla 

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( ORDU ) - Tarihi çarşıda "HES" kodu uygulaması ORDU

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam il geneli 100 bin nüfusa oranla haftalık vaka sayılarını açıklamasının ardından, kırmızıya renge bürünmeye devam eden Ordu'da tedbirler üst seviyeye çıkarılarak sıkılaştırıldı. İl genelinde en kalabalık ilçeler olan Ünye, Fatsa ve Altınordu'da vatandaşların yoğun olarak geçtiği cadde ve sokaklarda "HES Kodu" uygulaması başladı.
Ünye'nin en önemli turizm simgesi olan tarihi orta çarşıda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından çarşının giriş ve çıkışlarında vatandaşlara "HES Kodu" sorgulaması yapılırken, kodu olmayanlar ise çarşı içerisine alınmadı. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı haritada Ordu ilk sırayı alırken, dün akşam yeni yayınlanan haritada ise Ordu yeniden ilk sırada oldu. (HA-SLH-Y)
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