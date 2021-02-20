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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi Bursa evleri karda başka güzel

Tarihi Bursa evleri karda başka güzel

Drone ile Uludağ'ın eteklerinde bulunan Demirkapı ve Hisariçi Mahalleleri

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Beyaza bürünen Bursa'nın tarihi evleri havadan böyle görüntülendi BURSA

Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı Irak 


- Bursa'da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi. Bursa'da son bir haftadır devam eden kar yağışı bu sabah itibariyle yerini güneşli havaya bıraktı. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Demirkapı ve Hisar mahallelerindeki renkli evler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bursa'nın şirin yamaç mahalleleri drone ile havadan görüntülendi
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