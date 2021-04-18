Tarihi bölge sessizliğe büründü

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Boş kalan Odunpazarı Evleri drone ile havadan görüntülendi ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tarihi Odunpazarı Evleri drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, Eskişehir sokakları da sessizliğe büründü. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri olan Odunpazarı Evleri boş kaldı. İnsan kalabalığından uzak kalan tarihi sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Boş kalan caddeler sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptı. Fotoğraf tutkunlarının gözde yerlerinden olan tarihi bölge eski günlerini arıyor.



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