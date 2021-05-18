Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Tarihi binadan görüntü

Tarihi Bina Korkuluk Çöp Ev Zabıta Eve Dönüş 

-Yıkılma tehlikesine karşı binanın çevresine örülen saç korkulukları sökülmesi
-belediye ekiplerinin atılan çöpleri temizlemesi
-belediye ekiplerinin binayı ilaçlaması

( ÇORUM )- Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı- Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı ÇORUM

- Çorum’da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak’ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.Encümen kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Temizlik İşleri ekiplerinin tarihi binada yaptıkları çalışmayla çöpleri temizlemesinin ardından ilaçlama yapılarak çöplerin atıldığı apartmanlara tebligat bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement