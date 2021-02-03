Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu

Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu

TARİHİ BİNANIN ÇATISINDAN BETON PARÇALARI KOPTU

Polis Deprem Bild Polis Ekipleri 

-MAHALLE SAKİNLERİ KORKTU
-MAHALLE SAKİNİ FERHAT KURU OLAY ANINI ANLATTI
-ALAŞEHİR’DE KORKUTAN ÇÖKME

( MANİSA )- Büyük bir gürültüyle çöken çatıdan kopan parçalar şans eseri kimseye zarar vermedi MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde boş halde bulunan 2 katlı tarihi bir binanın çatısından beton parçalar büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Binanın boş olması ve çevresinde kimsenin bulunmaması bir faciayı engelledi. Alaşehir ilçesinde saat 22.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi, Şehit Nuri Caddesi No: 100’de Alaşehirli eski avukatlardan Fahri Dayı’ya ait olan Cumhuriyet dönemi tarihi eserler bünyesinde bulunan iki katlı eski boş binanın çatısı aniden çöktü. Gelen gürültüyü patlama zanneden komşular duydukları ses üzerine dışarıya çıkarak durumu polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil ekipleri ile Alaşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri evin içerisine girerek, evde kimse olmadığını tespit etti. Güvenlik güçleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak, bölgede güvenlik önlemlerini alındı. Binada insan bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Binanın çökmesi ve hasarla ilgili çalışmalar sabah teknik ekipler tarafından yapılacağı bildirildi.
Mahalle sakinleri son günlerde yaşanan depremler nedeniyle binada çatlaklar oluştuğunu ve çatıdaki betonların düşmüş olabileceğini dile getirdi. Evin çatısından kopan beton parçalarının düşmesinden az önce olay yerinden geçen görgü tanıklarından mahalle sakini Ferhat Kuru, "Ben bakkaldan geliyordum. Birden patırtı, gürültü oldu. Arkama bir baktım, köşedeki ev yıkılmış." dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı