Tarihi bina madde bağımlılarının meskeni oldu

-Bina görüntüsü

-Dökülen zemin görüntüsü

-Çöplerin görüntüsü

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Atıl haldeki tarihi bina mahalle sakinlerini tedirgin ediyor İSTANBUL



- Sarıyer’de 1911 yılında inşa edilen ve içinde sayısız hatıra bulunduran tarihi Topçu Karakolu, madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Drone ile görüntülenen atıl haldeki tarihi bina, mahalle sakinlerini yıkılma endişesiyle tedirgin ediyor. Mahalle sakini Engin Arslan, “Bunun içinde her türlü şeyler dönüyor” dedi.

Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan bir asrı geçmiş tarihi Topçu Karakolu, edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu. 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan ve konum bakımından İstanbul Boğazına hakim olan Karakol, 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanıldı. Karakolun taşınmasının ardından tarihi bina 1958-1980 yılları arasında askeri lojman olarak kullanıldı. Zaman içerisinde iki katlı binanın içerisindeki ahşap yapılarda çökmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre ise madde bağımlısı kişilerin burayı mesken tuttuğu öğrenildi. Tarihi binanın duvarlarındaki yazılar ve içerisinde bulunan çöpler dikkat çekti. Çürümeye terk edilen binanın çöken ikinci katı mahalle sakinlerini yıkılma korkusuyla tedirgin ederken, binanın bahçesinde bulunan köpek çadırları da dikkat çekti. “Bunun içinde her türlü pislik dönüyor” Uzun yıllardır tarihi eski karakolun bulunduğu mahallede oturan Engin Arslan, “Ben burada 50 seneden fazla oturuyorum. Burası eskiden mektepmiş yaşlılarımız okumuş. Sonra karakol olarak kullanılmış. Ben 68 kuşağıyım, 75’lerde askeri lojman olarak kullanıldı arkadaşlarım da vardı. Babaları Subay kendileriyle birlikte gelir giderlerdi. Daha sonra sivil memurlara verildi burası ondan sonrada kendi haline terk edildi, metruk bir bina olarak kaldı. Malum meçhul insanlar içeri giriyorlar, uyuşturucusundan tutun, alkolüne kadar gördüğümüz kadarıyla bunlar var. Bunun içinde de başka şeyler dönüyordur. Şimdi biz onu zamanında otururken de biliyorduk ki, ara katlardan aşağıya tozlar dökülüyordu ve bu dediğim olay 75’lerden bahsediyordum. Şimdi geldik 2021’e içerinin ve dışarının hali meçhul yani eski bir bina ama içerisi kötü" şeklinde konuştu.

“Evime 3 defa hırsız girdi” Bir başka mahalle sakini olan Filiz Hanım, “Ben buraya geldiğimde asker oturuyordu. Ondan sonra burası harabeye döndü. Şimdi burada uyuşturucu kullanıyorlar gençler geliyor, üst tarafta öyle. Burasının içi zaten döküldü şimdi içinde köpekler kalıyor burası çok kötü. Restore edilmesini isterdim daha güzel olurdu. Ben burada oturuyorum benim evime 3 defa hırsız girdi" ifadelerini kullandı.

