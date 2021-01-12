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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı

Tarihi Ahşap Camiyi kül olmaktan köylüler kurtardı

camiden görüntü

Ali İl Tarihi Gün Allah Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-açıklama

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi’nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tarihi camii yanmaktan son anda köylüler kurtardı. Sabah saat 06:30 sularında elektrik kontağından çıkan yangından cami penceresi tamamen yanarken cami tavanı duvarları ve halıları zarar gördü. Olur ilçesi Çataksu sakinlerinden Mahmut Güvenç, “Sabah namaza kalktığımda caminin yanında duman gördüm koşup geldim yangına hortumla müdahale edip söndürdüm komşularda geldiler yangını tamamen söndürdük” dedi.
Çataksu Tarihi Camii İmam Hatibi Yusuf Küçükalp, “Yangın sabah saat elektrik kontağından çıkmış. Ben Olurdaydım Müftülükte işlerimden dolayı Yangını ilk gören ve müdahale eden komşumuz Mahmut Güvenç abimizdir. Sağolsun zaten yangına müdahale geç olsa tarihi ahşap camii tamamen yanarak kül olurdu. Camimiz 400 yıllık cami elektrik tesisatı da eski olduğu için yangın elektrik kontağından çıkmış. Penceresi tamamen yandı tavanı duvarları ve halılar zarar görmüş. İnşallah bir an önce müzeler müdürlüğü vakıflar müdürlüğü camimizi orijinal hali ile yapılarak ibadete açarlar” dedi.
Tavusker Camii ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor. Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor. Osmanlı döneminden günümüze kalmış bir cami. Osmanlı döneminde sancak görevini yapmış bir belgenin merkezi konumunda. Derviş Mehmet Efendi tarafından yapılmış. Camimiz o dönemden bugüne kadar tadilatlar geçirmiş, çatımızın ahşap işçiliği özelliğini korumuştur. (DMA-AT)
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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