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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihi ahşap cami minaresine 171 yıl sonra kavuştu

Tarihi ahşap cami minaresine 171 yıl sonra kavuştu

Camiden detaylar

Cami Minaresi 

-Röportajlar

( ARTVİN -ÖZEL)- Köy sakinleri yıllar sonra yapılan minarede ezan sesi mutluluğu yaşadı ARTVİN

- Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Düzköy Köyü'nde tarihe tanıklık eden ve 171 yıl önce yapılan ahşap cami minaresine nihayet kavuştu. Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde bulunan ve tarihe meydan okuyan ahşap cami minaresi yıllar sonra yeniden inşa edildi. Yığma yapım sisteminde inşa edilen cami, taş ve ahşap yapı malzemesi kullanılarak yapıldı. Kitabesi bulunmamasına rağmen, sonradan yapılan tespitler sonucu, kuzey cephesine asılan levhasına göre, Hicri 1266 (M. 1850) tarihinde, köylülerce inşa edildiği belirlenen cami, geçici onarımlarla, günümüze kadar ulaştı. Minaresi bulunmayan cami için köylüler, İl Kültür Varlıkları Kurulu'ndan, camiye temas etmeden minaresi yapımı için izin alırken, 1,5 asra aşan süre sonra minareden sela ve ezan sesleri yükseldi.
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