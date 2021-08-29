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Tarihî oya avcısı mühendis... Bursa’yı karış karış gezip tarihî oyaları bulup koleksiyonuna katıyor
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarihî oya avcısı mühendis... Bursa’yı karış karış gezip tarihî oyaları bulup koleksiyonuna katıyor

Tarihî oya avcısı mühendis... Bursa’yı karış karış gezip tarihî oyaları bulup koleksiyonuna katıyor

-YÜZLERCE YILLIK OYALARDAN GÖRÜNTÜ

Genç Kız Genç Kızlar Emeklİ Yemen Elektrik 

--OYA KOLEKSİYONUNDAN GÖRÜNTÜ
--NURSEL BEBEK OYALARINI SERGİLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--NURSEL BEBEK RÖP

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da emekli mühendis, köy köy, sokak sokak gezip tarihî oyaları topluyor. Eskiden evlenecek genç kızların çeyizlerine koymak için işlediği oyalı yemenileri bugün yapacak kimse bulunmuyor. Bu kültürün kaybolmamasını isteyen emekli elektrik mühendisi Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce yapılmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyaları köy köy gezip bularak koleksiyonuna kazandırıyor. Açtığı dükkânında bu oyaları teşhir eden Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce işlenmiş ve bugün yapılmayan oyaları gözü gibi saklıyor. Koleksiyonerde bugün bin adedin üzerinde antike oya bulunuyor. İpekle işlenmiş oyalara gözü gibi bakan Bebek, bunları gelecek kuşaklara aktarmak için elinden geleni yapıyor. Bu işe gönül verdiğini ifade eden Nursel Bebek, "Yüzlerce yıl önce yapılmış ve günümüzde yapılması imkânsız olan tarihî oyaların kaybolmaması ve muhafaza edilmesi için gayret ediyorum. Bu oyalar süsleme gerektiren her yerde kullanılabiliyor. Baş örtüsünden tutun, salon süslemelerine kadar, her yerde kullanılıyor. Bu oyaların cemiyetlerde hediyeleşme açasından da önemi var. Bu yemenileri bulmak çok zor. Artık üretimi yok. Kazı kişiler değer vermediği için atalarından kalan oyaları elinden çıkarmak istiyor. Ben de bu değerli kültürün kaybolmaması için bu oyaları toplayarak koleksiyonuma katıyorum. Benim elimde her biri yüz yılın üzerinde bin adet oya mevcut. Bunların bazıları ipek iplikle işlenmiş. Bunları bugün yapacak usta yok. Hepsi çok kıymetli. Ben bunları gözüm gibi saklıyorum" dedi.
(BRK-MŞ)
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