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Tarabya Sahili’nde metruk binada yangın çıktı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tarabya Sahili’nde metruk binada yangın çıktı

Tarabya Sahili’nde metruk binada yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına ilişkin görüntüler

Yangın Yangına Müdahale 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tarabya Sahili’nde metruk bir binada çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tarabya Sahili’nde metruk bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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